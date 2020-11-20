Лукашенко подарили миниатюрный комбайн

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил завод по производству сельскохозяйственной техники «Гомсельмаш». Работники предприятия подарили ему миниатюрный комбайн модели FS8060, передает Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе главы государства.

По словам Лукашенко, сохранение машиностроения является одной из целей его президентства, пишет БЕЛТА в своем Telegram-канале.

«Главное, что у нас будут инженеры, конструкторы, руководители. Я никогда в жизни не пойду на то, чтобы загубить то, что в том числе сделал собственными руками. Поэтому машиностроению в стране быть», — сказал он, общаясь с работниками «Гомсельмаша».

Ранее Лукашенко пообещал не допустить изменений в принципах белорусской экономики, которая основана на фактическом отказе от приватизации. По его мнению, справедливой приватизации не случалось ни в одной стране мира, а развивать республику таким образом хотят только «шарлатаны из-за рубежа». Лукашенко уверен, что он выработал «жестокий иммунитет к несправедливости».

Для поддержания экономики на плаву Белоруссия добилась согласия президента России Владимира Путина выделить кредит в размере 1,5 миллиарда долларов США. Предполагается, что миллиард действующие власти получат до конца года, еще 500 миллионов — уже в 2021-м.