Лукашенко пообещал ничего не менять в экономике

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить изменений в принципах республиканской экономики, которая основана на фактическом отказе от приватизации. Об этом он заявил в процессе согласования назначения Сергея Никифоровича генеральным директором «БелАЗа», сообщает БЕЛТА.

По его мнению, справедливой приватизации не случалось ни в одной стране мира, а развивать республику таким образом хотят только «шарлатаны из-за рубежа». Лукашенко уверен, что он выработал «жестокий иммунитет к несправедливости».

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Также президент указал, что отказ связан не с тем, что он не допускает существование частной собственности, а только с нежеланием отдавать кому-то конкурентное предприятие. Лукашенко подчеркнул, что если он допустит выход заводов из государственной собственности, то потом придется «ходить ахать и охать, поняв, что не туда зашли».

Так и не проведенная после получения независимости приватизация является ключевой особенностью белорусской экономики. Главные предприятия страны управляются государством, решение о замене директоров принимает Лукашенко.

На этом фоне проблемы на заводах нарастают. Кредиты «БелАЗ», взятые у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и белорусских банков, достигают десятки миллионов долларов, предприятия остановило выплаты в Фонд национального развития. С конца 2019 года производство карьерных самосвалов сократилось в два раза. Выручка компании за 2019 год упала на 22,6 процента, прибыль от реализации — на 25,2 процента, а чистая прибыль — на 19,1 процента.

Для поддержания своей экономики на плаву Минск добился согласия президента России Владимира Путина выделить кредит в размере 1,5 миллиарда долларов. Предполагается, что миллиард действующие власти республики получат до конца года, а еще 500 миллионов — уже в следующем.