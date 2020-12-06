Главком ВСУ рассказал о предложении оставить добровольцев в Иловайском котле

Главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак рассказал о предложении выпустить военных из Иловайского котла, но оставить там украинских добровольцев. Об этом сообщает издание «Факты».

«Украинская армия на востоке Украины удивила весь мир, и россиян в первую очередь. Они знали, что армию в нашей стране давно уничтожили, осталось что-то непонятное. Никто не ожидал, что мы выстоим. Мне россияне предложили: "Окей, давайте мы выпустим из Иловайска военных, оставьте нам добровольцев"», — сказал он.

Это предложение не было сказано лично Хомчаку. По словам главнокомандующего, ему оно было передано. «Добровольцы были и остаются для россиян кошмаром. Я ответил: "Такого не будет"», — добавил генерал-полковник.

Затем, как вспоминает Хомчак, ему поступило второе предложение: «Оставляйте все — оружие, технику, и мы вас выпустим». Он добавил, что в тот момент у его подразделения было два пленных российских десантника — контрактники из 31-й отдельной ульяновской десантно-штурмовой бригады. По его словам, они были гарантией того, что Киев «сможет вывести войска».

Хомчак отмечает, что у украинских военных выбор был невелик. В то же время, подчеркивает главком ВСУ, для него иловайские бои не закончились, поскольку не найдены все погибшие, не все опознаны.

Во время боев за Иловайск Хомчак занимал должность командующего сектора «Б».

Ранее министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Кононов в фильме «Донбасс: Иловайский котел» телеканала «Звезда» рассказал, что решение образовать Иловайский котел в первую очередь было связано с необходимостью остановить атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Иловайск, поскольку украинская армия предпринимала попытки прорыва по пять-шесть раз в день.

Бои за Иловайск велись в августе 2014 года между частями вооруженных сил Украины, МВД и добровольческими формированиями с одной стороны и ополчением самопровозглашенной ДНР — с другой. Впоследствии эти события стали известны как Иловайский котел, поскольку украинские силовики, сначала занявшие значительную часть города, затем были окружены и в результате прорыва понесли крупные потери. Главная военная прокуратура Украины тогда насчитала 366 погибших, а в следственной комиссии Верховной Рады заявляли, что число жертв среди силовиков могло превысить тысячу человек.