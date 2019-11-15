Раскрыты угрозы бойцов ВСУ в Иловайском котле убивать каждые 15 минут

Попавшие в Иловайский котел военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) угрожали убивать местных жителей, если руководство самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) не попытается организовать для них так называемый зеленый коридор. Об этом в фильме «Донбасс: Иловайский котел», запись которого опубликована на YouTube-канале телеканала «Звезда», рассказала бывшая военнослужащая ДНР с позывным «Боня».

«Они и пытались угрожать тем, что если мы их не выпустим, то они будут убивать по одному гражданскому каждые 15 минут. На нас уже эти уговоры не действовали», — рассказала она.

Как рассказал министр обороны ДНР Владимир Кононов, в последние дни августа 2014 года на его мобильный поступил звонок с незнакомого номера — это был один из украинских командиров, требовавший «выпустить его людей из котла». «Он говорит: "Ты офицер? Я все равно дойду до Донецка". Я отвечаю: "Ты погибнешь, если ты двинешься дальше того, куда я тебя запустил. Я предлагаю тебе сложить оружие. Оставить технику и пешком я вас выпущу из котла», — сказал глава ведомства.

По его словам, телефонные переговоры о сдаче шли по три-четыре часа, при этом они были безуспешные, поскольку украинская сторона отрицала все предложения ДНР.

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В том же фильме Кононов рассказал, что решение образовать «Иловайский котел» в первую очередь было связано с необходимостью остановить атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Иловайск, поскольку украинская армия предпринимала попытку прорыва по пять-шесть раз в день. «Иловайск пытались штурмовать не раз в сутки, а пять-шесть раз. Было принято затянуть их в огневой мешок и уничтожить», — пояснил он.

Бои за Иловайск велись в августе 2014 года между частями Вооруженных сил Украины, МВД и добровольческими формированиями с одной стороны и ополчением самопровозглашенной Донецкой народной республики — с другой. Впоследствии эти события стали известны как Иловайский котел, поскольку украинские силовики, сначала занявшие значительную часть города, затем были окружены и в результате прорыва понесли крупные потери. В следственной комиссии Верховной Рады заявляли, что число жертв среди силовиков могло превысить тысячу человек.

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