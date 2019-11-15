Объяснено решение создать Иловайский котел

Решение образовать Иловайский котел в первую очередь было связано с необходимостью остановить атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Иловайск, поскольку украинская армия предпринимала попытки прорыва по пять-шесть раз в день. Об этом рассказал министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Кононов в фильме «Донбасс: Иловайский котел» телеканала «Звезда», запись опубликована в YouTube.

«Иловайск пытались штурмовать не раз в сутки, а пять-шесть раз. Было принято затянуть их в огневой мешок и уничтожить», — рассказал он.

Как рассказала бывшая военнослужащая ДНР с позывным «Боня», на момент начала военных действий Иловайск обороняли 127 ополченцев, в то время когда со стороны Украины в город двигались от 8 до 14 тысяч военнослужащих ВСУ. «Количество на каждого нашего бойца приходилось по 100-150 человек», — отметил в свою очередь бывший ополченец с позывным «Кот».

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Бои за Иловайск велись в августе 2014 года между частями Вооруженных сил Украины, МВД и добровольческими формированиями с одной стороны и ополчением самопровозглашенной ДНР — с другой. Впоследствии эти события стали известны как Иловайский котел, поскольку украинские силовики, сначала занявшие значительную часть города, затем были окружены и в результате прорыва понесли крупные потери. Главная военная прокуратура Украины тогда насчитала 366 погибших, а в следственной комиссии Верховной Рады заявляли, что число жертв среди силовиков могло превысить тысячу человек.

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