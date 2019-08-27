Обнародованы новые данные о числе погибших в «Иловайском котле» военных

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовал новые данные о числе погибших украинских силовиков, попавших в «Иловайский котел» в августе 2014 года. Об этом во вторник, 27 августа, сообщает «Би-би-си Украина».

По данным украинского военного ведомства, в боях в Иловайске погибли 220 военнослужащих, 44 получили ранения, 40 пропали без вести и 13 удерживаются в плену. В Генштабе добавили, что 29 августа 2014-го, когда для окруженных украинских силовиков был открыт гуманитарный коридор, чтобы дать им возможность покинуть район боев, армия Украины потеряла 129 человек, еще 18 получили ранения.

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Новая цифра, как отмечает издание, не включает в себя число погибших бойцов добровольческих батальонов, которые вместе с ВСУ воевали в Иловайске. Тем не менее, как заявил бывший начальник Генштаба Виктор Муженко в интервью «Радио Свобода», добровольческие батальоны потеряли 200 бойцов. Таким образом, в общей сложности потери Киева могут составлять более 420 бойцов, а не 366, сколько в 2015 году насчитала Главная военная прокуратура Украины.

Бои за Иловайск велись в августе 2014 года между частями Вооруженных сил Украины, МВД и добровольческими формированиями с одной стороны и ополчением самопровозглашенной Донецкой народной республики — с другой. Впоследствии эти события стали известны как «Иловайский котел», поскольку украинские силовики, сначала занявшие значительную часть города, затем были окружены и в результате прорыва понесли крупные потери. В следственной комиссии Верховной Рады заявляли, что число жертв среди силовиков могло превысить тысячу человек.

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