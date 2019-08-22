Ветеран «Иловайского котла» рассказал о прорыве под пулями, гранатами и ракетами

Участник военной кампании в Донбассе Юрий Бурляй рассказал о прорыве из окружения под Иловайском в августе 2014 года, сообщает информагентство Минобороны Украины «АрмияINFORM». В то время Бурляй был офицером батальона милиции особого назначения главного управления МВД по Киевской области.

По его словам, в ходе прорыва он ехал в бронированном автомобиле Chevrolet Tahoe. Джип сначала обстреливали из стрелкового оружия, затем — из автоматических гранатометов, утверждает Бурляй. «Всего — около 200 попаданий из стрелкового оружия и по меньшей мере 20 гранат с АГС. Но машина существенно не пострадала», — говорит он, отмечая, что внедорожник остановился только после попадания в него противотанковой управляемой ракеты.

Находившиеся в машине вышли и увидели разодранное «в лохмотья» заднее колесо и спускающееся переднее, вспоминает Бурляй. Их забрали в бронированные микроавтобусы, в одном из которых, по словам офицера, был нынешний начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак, тогда командовавший операцией по взятию Иловайска.

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«Мы продолжили движение, пока не остановились в посадке. И потом уже трое суток от 29 по 31 августа пешком пробирались полями, в основном ночью, в Комсомольск (вероятно, имеется в виду город Комсомольское, куда, по свидетельствам участников тех событий, отступали украинские силовики после поражения под Иловайском — прим. «Ленты.ру»)», — заключил Бурляй.

«АрмияINFORM» не приводит подробности биографии Бурляя, но человек с таким же именем и фамилией фигурировал в публикациях украинских СМИ, в частности, «Страны.ua» и «Обозревателя», на тему расследования перестрелки в Княжичах Киевской области в декабре 2016 года, в результате которой погибли пятеро полицейских. Журналисты писали со ссылкой на отца одного из погибших, что за этим делом может стоять майор МВД Юрий Бурляй, якобы возглавляющий преступную группировку «оборотней в погонах».

Бои за Иловайск велись в августе 2014 года между частями ВСУ, МВД Украины и добровольческими формированиями с одной стороны и ополчением самопровозглашенной Донецкой народной республики — с другой. Впоследствии эти события стали известны как «Иловайский котел», поскольку украинские силовики, сначала занявшие значительную часть города, затем были окружены и в результате прорыва понесли крупные потери. Главная военная прокуратура Украины насчитала 366 погибших, а в следственной комиссии Верховной Рады заявляли, что число жертв среди силовиков могло превысить тысячу человек.

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