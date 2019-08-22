«Иловайский котел» оказался тройным

Вокруг украинских силовиков, попавших в «Иловайский котел» в августе 2014 года, было три кольца окружения. Об этом информагентству Минобороны Украины «АрмияINFORM» рассказал Юрий Бурляй, участвовавший в тех боях в составе батальона МВД Украины.

По его словам, выходя из окружения, украинцы заметили танки. «Танкисты российские, помню, нам махали... Оказывается, это была первая линия окружения. Всего их было три», — утверждает Бурляй.

Силовиков пропустили через первое кольцо, что, по мнению Бурляя, было сделано для того, чтобы понять длину колонны. «Когда, я так понимаю, последняя машина дошла до первой линии окружения, тогда уже дали команду на уничтожение», — добавил он.

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После того как по колонне начали стрелять, военные приняли решение идти на прорыв. По воспоминаниям Бурляя, он прорывался на бронированном джипе, который не остановили ни пули, ни гранаты, а только противотанковая ракета, причем у машины после ее попадания разорвало лишь одно колесо.

«АрмияINFORM» не приводит подробности биографии Бурляя, но человек с таким же именем и фамилией фигурировал в публикациях украинских СМИ на тему расследования перестрелки в Княжичах Киевской области в декабре 2016 года, в результате которой погибли пятеро полицейских. Журналисты писали со ссылкой на отца одного из погибших, что за этим делом может стоять майор МВД Юрий Бурляй, якобы возглавляющий преступную группировку «оборотней в погонах».

Бои за Иловайск велись в августе 2014 года между частями Вооруженных сил Украины, МВД и добровольческими формированиями с одной стороны и ополчением самопровозглашенной Донецкой народной республики — с другой. Впоследствии эти события стали известны как «Иловайский котел», поскольку украинские силовики, сначала занявшие значительную часть города, затем были окружены и в результате прорыва понесли крупные потери. Главная военная прокуратура Украины насчитала 366 погибших, а в следственной комиссии Верховной Рады заявляли, что число жертв среди силовиков могло превысить тысячу человек.

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