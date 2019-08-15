Сгоревших в БМП под Иловайском украинских разведчиков показали на видео

РУССКАЯ ВЕСНА (rusvesna.su) / ВКонтакте

Портал «Русская весна» опубликовал видеозапись неудачной попытки прорыва разведывательного отряда Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Иловайск в 2014 году. Группа попала в засаду и вскоре погибла.

Отмечается, что кадры изначально были опубликованы в одной из соцсетей пользователем под ником «Белый хозяин», который называет себя непосредственным участником запечатленных событий. По его словам, он смог прорваться к военным на БМП и забрать нескольких раненых. «Через пару минут "бэху" (БМП — прим. «Ленты.ру») подобьют, почти все в ней сгорят», — отмечает автор видео.

Бои за Иловайск («Иловайский котел») велись в августе 2014 года между частями ВСУ, МВД Украины и добровольческими формированиями с одной стороны и ополчением самопровозглашенной Донецкой народной республики — с другой. Силы Киева смогли занять большую часть города, но попали в окружение. По данным военной прокуратуры Украины, в результате прорыва погибли более 360 человек, следственная комиссия Верховной Рады утверждает, что эта цифра может доходить до тысячи.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявлял, что считает «Иловайский котел» не поражением украинских силовиков, а началом российской агрессии. Нынешний главком ВСУ Руслан Хомчак, руководивший операцией по прорыву из окружения в 2014 году, отказался отвечать на вопрос о предполагаемых виновниках произошедшего и предложил поискать ответ на вопрос, почему к моменту начала боев под Иловайском сложилась такая обстановка.

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