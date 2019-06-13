Главком ВСУ поставил три вопроса об «Иловайском котле»

Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Руслан Хомчак считает, что украинская общественность однобоко относится к последствиям боев за Иловайск в 2014 году, в ходе которых украинские силовики понесли крупные потери. Об этом он заявил в интервью «BBC News Украина».

По словам Хомчака, всех интересует только то, кто должен ответить за произошедшее, но сам он задал бы три других вопроса: «Какие мы сделали выводы из того, что произошло в Иловайске? Сделаны ли правильные выводы из этих событий? Почему так случилось, что к событиям в Иловайске сложилась такая обстановка?».

Генерал отметил, что он, вероятно, «знает больше всех» о тех событиях, поскольку был руководителем операции и непосредственно участвовал в ней. В то же время военачальник отказался детально рассказать о предполагаемых виновниках и причинах поражения украинских силовиков под Иловайском, сославшись на то, что по этому эпизоду вооруженного конфликта в Донбассе еще ведется расследование, ход которого засекречен.

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Хомчак добавил, что новый президент Украины Владимир Зеленский на первой встрече с ним, состоявшейся до назначения генерала главой Генштаба, интересовался темой боев за Иловайск. Они обсудили те события, но подробности беседы военный журналистам не рассказал.

Руслан Хомчак, новый начальник Генштаба ВСУ и главнокомандующий украинской армией, руководил операцией по взятию Иловайска и выходил из окружения с боем вместе с несколькими группами солдат. После участия в вооруженном конфликте в Донбассе стал начальником штаба сухопутных войск ВСУ и главным инспектором Минобороны.

Бои за Иловайск велись в августе 2014 года между частями ВСУ, МВД Украины и добровольческими формированиями с одной стороны и ополчением самопровозглашенной Донецкой народной республики с другой. Впоследствии эти события стали известны как «Иловайский котел», поскольку украинские силовики, сперва занявшие значительную часть города, затем оказались окружены и в результате прорыва понесли крупные потери — главная военная прокуратура Украины насчитала 366 погибших, а в следственной комиссии Верховной Рады заявляли, что число жертв среди силовиков могло превысить тысячу человек.

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