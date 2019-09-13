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На Украине проведут расследование «Иловайского котла»

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Разрушенное здание в городе Иловайске Донецкой области

Новый главный военный прокурор Украины Виктор Чумак объявил, что его ведомство займется расследованием причин, которые привели украинскую армию в «Иловайский котел» в 2014 году. Об этом он заявил в эфире телепередачи «Право на власть» на телеканале «1+1».

Чумак отметил, что военная прокуратура проведет тщательную проверку тех событий и даст им правовую оценку. Он также подчеркнул, что расследование его ведомства будет беспристрастным. «Политики могут сразу давать оценки, это измена или иное. У прокурора нет такого права, и поэтому квалификация того, что там произошло, будет, и она будет отвечать уголовному и уголовно-процессуальному законодательству», — заявил он.

Ранее Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовал новые данные о числе погибших украинских силовиков, попавших в «Иловайский котел» в августе 2014 года. По данным военного ведомства, в боях в Иловайске погибли 220 военнослужащих, 44 получили ранения, 40 пропали без вести и 13 удерживаются в плену. В Генштабе добавили, что 29 августа 2014-го, когда для окруженных украинских силовиков был открыт гуманитарный коридор, чтобы дать им возможность покинуть район боев, армия потеряла 129 человек, еще 18 получили ранения.

Бои за Иловайск велись в августе 2014 года между частями Вооруженных сил Украины, МВД и добровольческими формированиями с одной стороны и ополчением самопровозглашенной Донецкой народной республики — с другой. Впоследствии эти события стали известны как «Иловайский котел», поскольку украинские силовики, сначала занявшие значительную часть города, затем были окружены и в результате прорыва понесли крупные потери. Главная военная прокуратура Украины тогда насчитала 366 погибших, а в следственной комиссии Верховной Рады заявляли, что число жертв среди силовиков могло превысить тысячу человек.

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