В «Иловайском котле» нашли 16 загадочных тел

Тела 16 человек, погибших в ходе боев за Иловайск в августе 2014 года, остаются неопознанными даже после проведения ДНК-тестов и сравнения результатов с пробами, взятыми у родственников всех без вести пропавших украинских бойцов. Об этом сообщил историк, заместитель директора Национального военно-исторического музея Минобороны Украины Ярослав Тинченко, говорится в материале «Исторической правды» (проект издания «Украинская правда»).

Он уточнил, что при выходе из «Иловайского котла» на самом деле погибли 254 силовика, а не 366, как насчитала в 2015 году главная военная прокуратура Украины. Цифра в 366 погибших, по его словам, охватывает весь срок операции по взятию Иловайска, то есть с 7 по 31 августа 2014-го, а не только конец августа, когда украинские силовики прорывались из окружения.

По телам 16 погибших из 254 вообще не оказалось никаких совпадений после сравнения результатов анализов ДНК, поэтому эти останки, скорее всего, будут захоронены в безымянных могилах. Тинченко отметил, что похожая ситуация имела место в России — после первой чеченской кампании осталось порядка 300 тел, которые не удалось идентифицировать.

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Еще по 26 телам из 254 совпадения есть, однако предполагаемые семьи этих погибших отрицают родство с ними, утверждает историк. «Их никогда не признают погибшими. Потому что родные этого не хотят!» — добавил он. Тела этих бойцов, по словам Тинченко, захоронены на военных кладбищах под табличками «Временно неустановленный защитник Украины», но их имена продолжают числиться в списках пропавших без вести.

Также есть 19 человек, тела которых за пять лет так и не удалось обнаружить, утверждает специалист. Это 12 бойцов армейского батальона «Кривбасс» (создавался в 2014 году при поддержке Игоря Коломойского и был расформирован в 2015-м), четверо военнослужащих батальона «Донбасс» Национальной гвардии и трое бойцов батальона МВД «Ивано-Франковск». Они, вероятно, были захвачены ополченцами и убиты в плену, полагает Тинченко, но местонахождение их могил до сих пор неизвестно.

27 августа Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовал данные, согласно которым в ходе боев за Иловайск погибли 220 военнослужащих, 40 пропали без вести и 13 попали в плен. 129 из 220 погибли при выходе из окружения. Журналисты отмечали, что указанная статистика не охватывает погибших бойцов добровольческих батальонов, а эти формирования, по словам бывшего начальника Генштаба Виктора Муженко, потеряли погибшими порядка 200 человек.

Бои за Иловайск велись в августе 2014 года между частями Вооруженных сил Украины, МВД и добровольческими формированиями с одной стороны и ополчением самопровозглашенной Донецкой народной республики — с другой. Впоследствии эти события стали известны как «Иловайский котел», поскольку украинские силовики, сначала занявшие значительную часть города, затем были окружены и в результате прорыва понесли крупные потери. Это поражение стало для украинской армии одним из крупнейших за все пять лет конфликта в Донбассе.

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