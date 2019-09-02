Депутат из партии Зеленского оскорбился вопросом об «Иловайском котле»

Депутат Верховной Рады Украины от президентской партии «Слуга народа» Николай Тищенко обиделся на журналистку за вопрос о боях под Иловайском в августе 2014 года, сообщает УНИАН. Видеозапись интервью доступна на YouTube-канале «Радио Свободы».

Репортер спросила у депутата, почему президент страны Владимир Зеленский назначил 29 августа Днем памяти защитников Украины. В ответ Тищенко заявил, что этот вопрос следует адресовать главе государства. На уточняющий вопрос, что именно произошло пять лет назад в Донбассе, депутат сказал: «Мы все помним, поэтому сегодня мы здесь».

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Позже Тищенко подошел к журналистке и сказал, что больше не будет давать интервью представителям «Радио Свободы». «Мне что, два года? Я больше к вам не подойду. Мне же не два года. Вы задаете такие вопросы, как двухлетнему мальчику. Это первый и последний раз, когда я с вами общаюсь», — сказал депутат.

Бои за Иловайск велись в августе 2014 года между частями Вооруженных сил Украины, МВД и добровольческими формированиями с одной стороны и ополчением самопровозглашенной Донецкой народной республики — с другой. Впоследствии эти события стали известны как «Иловайский котел», поскольку украинские силовики, сначала занявшие значительную часть города, затем были окружены и в результате прорыва понесли крупные потери. Это поражение стало для украинской армии одним из крупнейших за все пять лет конфликта в Донбассе.

30 августа замдиректора Национального военно-исторического музея Минобороны Украины Ярослав Тинченко заявил, что тела 16 человек, погибших под Иловайском, до сих пор остаются неопознанными даже после проведения ДНК-тестов. Во время торжественной речи по случаю Дня независимости Украины Владимир Зеленский назначил 29 августа Днем памяти погибших защитников страны.

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