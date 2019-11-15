Порошенко избежал допроса об Иловайском котле

Бывший президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в Генеральную прокуратуру республики по делу об Иловайском котле в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры Украины на своей странице в Facebook.
«В определенное время свидетель по вызову к прокурору не пришел, о причинах своего неприбытия не сообщил», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что повторно вызвали свидетеля на процессуальное мероприятие, которое должно состояться во вторник, 19 ноября.
Адвокат экс-президента Игорь Голован заявил, что Порошенко не получал вызова на пятничный допрос, передает «РБК-Украина». «Также информирую, что Порошенко готов предоставить собственноручные показания, о чем работников прокуратуры проинформировали», — заявил Голован.
13 сентября главный военный прокурор Украины Виктор Чумак заявил, что его ведомство займется расследованием причин, которые привели украинскую армию в Иловайский котел в 2014 году. Чумак отметил, что военная прокуратура проведет тщательную проверку тех событий и даст им правовую оценку. Он также подчеркнул, что расследование его ведомства будет беспристрастным.
Всего ГБР открыло 12 уголовных дел против Порошенко. Они касаются возможной государственной измены, легализации в офшорах преступных доходов и вероятного вмешательства в деятельность судебной власти. Также ведомство проводит расследование о вероятных нарушениях закона при вхождении украинских кораблей в российские территориальные воды в районе Крыма в ноябре 2018 года.