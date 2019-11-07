Порошенко в 17-й раз прогулял допрос

Бывший президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) по делу о его отпуске на Мальдивах. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Анжела Иванова в эфире телеканала «НАШ», трансляция которого ведется на YouTube.

«Он [Порошенко] не явился уже в который раз. Если не ошибаюсь, это была уже его 17-я неявка на допрос», — сказала Иванова.

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Она отметила, что до снятия с украинских депутатов неприкосновенности экс-президента нельзя принудительно доставить на допрос. При этом Иванова уточнила, что следственное мероприятие планировалось провести в связи с незаконным пересечением Порошенко украинской границы.

Ранее Глава ГБР Роман Труба отмечал, что экс-президент намеренно использует статус депутата Верховной Рады Украины для защиты от расследований против него: «Мы не можем применить принуждение, но это до января 2020 года (тогда на Украине отменят депутатскую неприкосновенность — прим. «Ленты.ру»)», — пояснял Труба.

Всего ГБР открыло 12 уголовных дел против Порошенко. Они касаются возможной государственной измены, легализации в офшорах преступных доходов и вероятного вмешательства в деятельность судебной власти. Также ведомство проводит расследование о вероятных нарушениях закона при вхождении украинских кораблей в российские территориальные воды в районе Крыма в ноябре 2018 года.

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