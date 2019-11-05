Порошенко саботировал вызов на допрос

Бывший президент Украины Петр Порошенко вновь не явился на допрос в Государственное бюро расследований Украины (ГБР). Об этом сообщает портал «Українські Новини» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Его [Порошенко] не было», — сообщил журналистам представитель ГБР. Уточняется, что очередной допрос экс-главы Украины назначен на четверг, 7 ноября.

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В украинском издании «Таймер» при этом отметили, что Порошенко пропустил уже 16-й допрос в правоохранительных органах. Глава ГБР Роман Труба считает, что экс-президент использует статус депутата Верховной Рады Украины для защиты: «Мы не можем применить принуждение, но это до января 2020 года (тогда на Украине отменят депутатскую неприкосновенность — прим. Ленты.ру)», — пояснял ранее Труба.

16 октября бывший президент Украины не явился на допрос в ГБР по делу об исчезновении серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты в администрации главы государства. Расследование было начато ГБР в мае на основании сведений, обнародованных занимавшим в то время пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Данилюком.

Всего ГБР открыло 12 уголовных дел против Порошенко. Они касаются возможной государственной измены, легализации в офшорах преступных доходов и вероятного вмешательства в деятельность судебной власти. Также ведомство проводит расследование о вероятных нарушениях закона при вхождении украинских кораблей в российские территориальные воды в районе Крыма в ноябре 2018 года.

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