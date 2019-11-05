Бывший СССР
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем YouTube
Последние новости
Рабыня аль-Багдади рассказала о последних месяцах его жизни
Российский полицейский поделился государственной тайной в мессенджере
В Москве заметили «попытавшееся взлететь» такси 
Раскрыты подробности дела о сорванном теракте джихадиста в Москве
Мужчина аккуратно сложил футболку и назвал это величайшим моментом в жизни
В Новой Москве аномально подорожало жилье
Саудовского принца обвинили в сокрытии репрессий за успешными реформами
Туристка затерялась в открытом океане и выжила благодаря леденцам
Германия поблагодарила Горбачева за чудо для Европы
Xiaomi показала Mi Note 10 с камерой на 108 мегапикселей
Новости партнеров

Порошенко саботировал вызов на допрос

Перейти в «Мою Ленту»
Петр Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко вновь не явился на допрос в Государственное бюро расследований Украины (ГБР). Об этом сообщает портал «Українські Новини» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Его [Порошенко] не было», — сообщил журналистам представитель ГБР. Уточняется, что очередной допрос экс-главы Украины назначен на четверг, 7 ноября.

В украинском издании «Таймер» при этом отметили, что Порошенко пропустил уже 16-й допрос в правоохранительных органах. Глава ГБР Роман Труба считает, что экс-президент использует статус депутата Верховной Рады Украины для защиты: «Мы не можем применить принуждение, но это до января 2020 года (тогда на Украине отменят депутатскую неприкосновенность — прим. Ленты.ру)», — пояснял ранее Труба.

16 октября бывший президент Украины не явился на допрос в ГБР по делу об исчезновении серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты в администрации главы государства. Расследование было начато ГБР в мае на основании сведений, обнародованных занимавшим в то время пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Данилюком.

Всего ГБР открыло 12 уголовных дел против Порошенко. Они касаются возможной государственной измены, легализации в офшорах преступных доходов и вероятного вмешательства в деятельность судебной власти. Также ведомство проводит расследование о вероятных нарушениях закона при вхождении украинских кораблей в российские территориальные воды в районе Крыма в ноябре 2018 года.

***

Обратная связь с отделом «Бывший СССР»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Порошенко опять не явился на допрос в ГБР
Порошенко пропустил 16-й допрос
Порошенко уклонился от допроса об исчезновении секретной информации
Генпрокуратура Украины остановила расследования против Порошенко
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:02 3 ноября

Тролли специального назначения

Русские боты атаковали солдат НАТО в Прибалтике. Они запугивают военных и их семьи
17:05Сегодня

Украина потратит миллионы долларов на суды с Россией

16:33Сегодня

На Украине заявили о переданных России четырех шпионах

15:59Сегодня

Националисты во Львове разбили музыканту гитару за русскую песню

Бывший СССР00:1631 октября

Не сошлись языками

Еще один регион Украины захотел автономии. Получит ли Киев второй Донбасс?
15:36Сегодня

На Украине возбудили дело из-за кражи материалов о Майдане

15:16Сегодня

Десятки националистов приехали к месту разведения войск в Донбассе

14:35Сегодня

Украинские депутаты вступились за любителей самогона

Бывший СССР00:0429 октября

«Мы готовы умирать без пафоса»

Ополченец ЛНР — о наступлении украинской армии и настоящих защитниках России
14:29Сегодня

Зеленского назвали голодным и недоспавшим президентом

13:13Сегодня

Министр из команды Зеленского признался в поддержке Порошенко

12:51Сегодня

Эстония предложила Украине помощь в Совбезе ООН

Россия
В Москве заметили «попытавшееся взлететь» такси
«Дяденьки, вас едут убивать!»
Блокпосты, взрывы и смерть. Каким запомнил Гудермес 2000-го ветеран второй чеченской войны
СПЧ вызвался помочь Льву Пономареву в создании новой организации
«Их появление вызвало массовый психоз»
 
Путин назвал инициаторов войны против русского языка
Массовое сознание
О чем думают и чего хотят большинство жителей России? Тест
Госдума поддержала запрет продавать смартфоны без российского ПО
Все материалы
Мир
Рабыня аль-Багдади рассказала о последних месяцах его жизни
«Каждую ночь были изнасилования»
Эти люди бегут из Африки за лучшей жизнью. Вместо благополучной Европы их ждут страдания
Германия поблагодарила Горбачева за чудо для Европы
Средиземье превыше всего
Почему «Властелин колец» стал любимой книгой неофашистов
Назначен новый посол России в Великобритании
«Русские отступили, а мы проиграли»
Перестрелки, ночные клубы и любовь к России: чем живет современный Афганистан
Саудовского принца обвинили в сокрытии репрессий за успешными реформами
Все материалы
Бывший СССР
Украина потратит миллионы долларов на суды с Россией
Тролли специального назначения
Русские боты атаковали солдат НАТО в Прибалтике. Они запугивают военных и их семьи
Порошенко саботировал вызов на допрос
Не сошлись языками
Еще один регион Украины захотел автономии. Получит ли Киев второй Донбасс?
На Украине заявили о переданных России четырех шпионах
В Донбассе началось разведение войск
Армия Украины покидает позиции, но там остаются вооруженные националисты
Националисты во Львове разбили музыканту гитару за русскую песню
Все материалы
Экономика
Цены на алмазы рухнули
Раздевай и властвуй
Секс веками остается желанным товаром. Кто определяет его цену и почему она меняется?
Германия вложит миллиарды евро в будущее электрокаров
На Берлин
Российский газ пустили в Германию. Поможет ли это отказаться от украинского транзита?
Российский олигарх попросил защитить его компанию от немцев
В добрый путь
В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?
Европейская компания потребовала от Украины вернуть деньги
Все материалы
Силовые структуры
Место происшествияГлавного борца с экстремизмом Ингушетии застрелили в Москве
Вместе с полицейским погиб его брат. Киллер скрылся
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Бывший мэр сибирского города погиб в перестрелке с бандитами
Грабители напали на дом экс-главы Киселевска. Он убил одного из них и был застрелен
Все материалы
Наука и техника
Xiaomi показала Mi Note 10 с камерой на 108 мегапикселей
Космические монстры
Астрономы ловят загадочные сигналы из глубин Вселенной. Что посылает их на Землю?
Советский комплекс «Метис» снес башню турецкому Т-155 Firtina
Русские бьют!
Показательные казни, убийства детей и другие зверства: Call of Duty Modern Warfare
Найдена смертоносная для всей Вселенной аномалия
«Как сравнивать его с Гитлером?»
Военный преступник или жертва репрессий: кем на самом деле был адмирал Колчак
Рассекречены документы о ядерном оружии СССР
Все материалы
Спорт
Стюард умер на стадионе после матча чемпионата России по футболу
Волевой шок
Жуткая травма игрока «Эвертона» и трудные победы лидеров — главные события тура АПЛ
Черный кот выбежал на поле во время матча и восхитил футбольных комментаторов
«Оправдываться я не хочу»
Загитова проиграла первый старт сезона. Ее обошла другая ученица Тутберидзе
Игрок НХЛ влетел головой в штангу в попытке спасти ворота и получил травму
Стать чемпионом и умереть
Как миллиардер купил заштатный клуб, привел его на вершину АПЛ и погиб прямо на стадионе
Объявлен состав сборной России на последние матчи отбора на Евро-2020
Все материалы
Культура
Умер актер Петр Смидович
Догнать за 60 лет
Как противостояние Ford и Ferrari определило историю автоспорта ХХ века
Киану Ривза заподозрили в первом романе за почти 20 лет
Группа «Цветы»«Кто-то же должен петь о счастье и любви»
Стас Намин, Гарик Сукачев и Дмитрий Ревякин о «Цветах», о музыке, о жизни и о себе
Исполнитель Sleeparchive выступит в Москве
Главная новая музыка
Розоволосый авангардист, экосексуал Дорн и Ринго Старр против интернета
Анджелину Джоли эвакуировали со съемок фильма из-за бомбы
Все материалы
Интернет и СМИ
Пользователи Windows незаметно стали жертвами атаки хакеров
«Мне очень нужны были деньги»
Школьниц принуждали сниматься в порно. На них заработали миллионы, а потом опозорили
Twitter забанил популярный новостной сайт после обвинений в киберпреступлениях
Прекрасное — далеко
Этот журнал рассказал миллионам жителей СССР о будущем. Но оно так и не наступило
Рассадник террористов и педофилов возродился с помощью российской компании
Ни выбора, ни перемен
Все грани обреченного мира — в снимках лучших фотографов планеты
Водонаева призвала остановить «мусорный сериал» Малахова про эскортниц
Все материалы
Ценности
Разодетая в Gucci модель вышла на улицу в холод с босой дочерью
Золотой кайзер
Он развязал Первую мировую и подружился с нацистами: роскошная жизнь Вильгельма II
Памела Андерсон показала вульгарное фото в шапке индейцев и была обругана
Рекламная кампания Alexander Wang's Fall 2017 От утепления до соблазнения
Почему мужчины бросили носить колготки и зачем они понадобились женщинам
Сотни бутылок затонувшего на пути в Россию ценного алкоголя подняли со дна
Его величество царь
Бассейн в Зимнем, яхты и драгоценности: как развлекался последний российский император
Принц Чарльз оказался в центре скандала с поддельными картинами
Все материалы
Путешествия
Туристка затерялась в открытом океане и выжила благодаря леденцам
«Запах травы чувствуется всюду»
Хиппи, пираты и родственники Пабло Эскобара. Что ждет туристов в Колумбии?
Российский пилот пустил за штурвал случайную девушку и нарвался на проверку
Деньги из воздуха
В Европе исчезнут дешевые авиабилеты. Все из-за нового налога
Пилот пустил пассажирку в кабину и пожизненно лишился работы
«В полдень тут гуляют или бешеные собаки, или сумасшедшие»
Как россиянин добрался до Занзибара и увидел его изнанку
Китайцы незаконно заполонили российский полуостров
Все материалы
Из жизни
Мужчина поссорился с сестрой и швырнул в нее годовалого чихуахуа
«Обратно мы не хотим»
История россиянки, которая перебралась жить в Турцию
Посетивший стоматолога россиянин лишился зуба, впал в кому и умер
Убей меня, если сможешь
Эти люди пытались решить свои проблемы с помощью киллеров. Получилось нелепо
Миллион муравьев-каннибалов сбежали из советского ядерного бункера
Крысиное царство
В этом месте люди прислуживают крысам. Все из-за страха быть проклятыми
Учитель спас запертого в клетке и брошенного в озеро щенка
Все материалы
Chery Tiggo 7, Hyundai Creta или Suzuki Vitara?
Выбираем бюджетный кроссовер: Chery против Hyundai и Suzuki
Безжалостный тюнинг машин из девяностых
Они помнят шоу «Угадай мелодию» и 16-дюймовые колеса
Короли троллинга
Как автопроизводители подкалывают друг друга
Четырехдверный Mercedes-AMG GT
Тест автомобиля, проверяющего на прочность термин «суперкар»
У Toyota появился кроссовер за миллион рублей
Volkswagen подготовил три разновидности Teramont для бездорожья
Появились первые изображения купе-кроссовера Kia с космическим дизайном
Все материалы
Дом
В России пенсионные накопления предложили тратить на улучшение жилья
Уж лучше вы к нам
Жители российского города отдают свои квартиры даром. Почему их никто не берет?
В Москве пройдет форум по недвижимости Urban Space
На мокром месте
Гибель Империи и распад Союза: как выглядит «российский бермудский треугольник»
Apple сделает жилье доступным
Во дают!
Кому приходят в голову самые удивительные названия для российских домов
В России подорожало самое дешевое жилье
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Россия приготовилась реализовать во Вьетнаме проект госуслуг
В Белгородской области завершили первый этап нацпроекта «Цифровая экономика»
Все материалы