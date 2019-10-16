Порошенко уклонился от допроса об исчезновении секретной информации

Бывший президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований Украины (ГБР) по делу об исчезновении серверов с секретной информацией. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова, передает УНИАН.
«Сегодня он был вызван для проведения допроса в уголовном производстве относительно возможного совершения уголовного правонарушения должностными лицами, которые занимали или занимают особо ответственное положение в органах государственной власти Украины, которое заключается в возможной потере носителей информации, содержащей государственную тайну», — заявила Иванова.
По ее словам, речь идет о пропаже серверов из ситуационной комнаты в администрации главы государства. Расследование было начато ГБР в мае нынешнего года на основании сведений, обнародованных тогдашним секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александром Данилюком.
В мае он опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором видно, что из президентской администрации исчезли мониторы и серверы. «Такая получилась цивилизованная передача власти в Украине. Остались разве что флаги, под которыми принимались решения во время совещаний», — заявил Данилюк. В то же время бывший пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко рассказал, что технику вернули арендодателю.
Всего ГБР открыло 12 уголовных дел против Порошенко. Они касаются возможной государственной измены, легализации в офшорах преступных доходов и вероятного вмешательства в деятельность судебной власти. Также ведомство проводит расследование о вероятных нарушениях закона при вхождении украинских кораблей в российские территориальные воды в районе Крыма в ноябре 2018 года.