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Кравчук призвал давить на Россию санкциями и НАТО

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Леонид Кравчук
Леонид Кравчук
Фото: Леонид Кравчук / РИА Новости

Первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук в интервью порталу Liga.net призвал мир «остановить Россию».

По его мнению, российская система влияния на бывшие республики Советского Союза «по швам трещит». Кравчук уверен, что мировое сообщество должно давить на Россию, чтобы заставить ее «уйти с Украины».

«Только давление (...). Санкции сегодняшние — это санкции против отдельных лиц, частичные. Это не санкции против государства. Когда будут применены санкции, и одну из них я уже называл – это отключение России от международной системы расчетов, платежной системы, — это будут санкции против всей России», — сказал политик.

Кравчук вместе с тем рассчитывает, что избранный президент США Джо Байден вернет НАТО в большую игру: «Это одна из сил, с которыми России придется считаться».

Он также считает, что Украина выполнила все предложения, выработанные на «нормандском саммите» в Париже 9 декабря 2019 года. «Но встречных шагов от России не последовало. Напротив, Москва сделала все, чтобы блокировать этот процесс. Руководствуясь политическими намерениями, предлагая политические требования вместо конкретных шагов, россияне фактически заблокировали разработанные и поданные Украиной предложения», — заявил Кравчук.

Политик добавил, что «если Россия не изменит своего поведения, Украина найдет другие формы влияния, давления на агрессора».

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Россию в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет ее «страной-агрессором». Кремль опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.

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