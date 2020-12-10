Украина заявила о готовности к новому этапу разведения войск в Донбассе

Украина готова к новому этапу разведения войск в Донбассе и разминированию новых участков. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, сообщается на сайте офиса главы государства.

Помимо прочего, Зеленский выразил готовность страны к очередному обмену удерживаемыми лицами. Он подчеркнул, что, несмотря на сложности, впервые за годы конфликта удалось установить реальный режим прекращения огня, который действует с 27 июля.

«Мы делаем вполне конкретные вещи, которые наглядно демонстрируют всем жителям Донецка и Луганска, пересекающим линию разграничения, что Украина — это значительно лучше, чем непризнанные, нефункциональные, самопровозглашенные структуры», — сказал Зеленский.

Режим полного и всеобъемлющего прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. О нем Украина, Россия и ОБСЕ договорились в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Это 21-я попытка соблюсти договоренности о бессрочном перемирии.