Украина подсчитала погибших во время бессрочного перемирия в Донбассе

Украина подсчитала число военнослужащих, погибших во время объявленного в конце июля бессрочного перемирия в Донбассе. Об этом в среду, 9 декабря, сообщает УНИАН.

Как заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал-полковник Руслан Хомчак, за четыре месяца погибли четверо военнослужащих, еще 15 были ранены.

«Это в пять раз меньше, чем за тот же период до перемирия», — отметил Хомчак.

Он добавил, что многолетняя позиционная война отнимает силы и демотивирует войско.

Режим полного и всеобъемлющего прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. О нем Украина, Россия и ОБСЕ договорились в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Это 21-я попытка соблюсти договоренности о бессрочном перемирии.