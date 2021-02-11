Мир
 
Последние новости
Стало известно о введении новых санкций ЕС против России в ближайший месяц
Опубликован архив о ветеране Артеменко из дела Навального о клевете
Многоэтажка в Петербурге начала рушиться на глазах и попала на видео
В Москве нашли огромную партию контрабандной черной икры 
Двухметровая баскетболистка снялась в нижнем белье и чулках
Киев отказался от новых форматов обмена пленными в Донбассе
Популярная певица раскрыла опасность фильтров в Instagram для психики
Студентка вышла замуж за 80-летнего мужчину спустя год с момента знакомства
В Word добавили ночной режим
Новости партнеров
Прослушать новость

Россия обвинила Францию и Германию в преступлениях против населения в Донбассе

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Брайан Смит / РИА Новости

Постпред России при ООН Василий Небензя обвинил Францию и Германию в соучастии «в преступлениях Киева против населения в Донбассе». Его цитирует РИА Новости.

«Те, кто поддерживает лишь одну сторону внутри украинского конфликта и вопреки фактам потакает ее болезненным фантазиям о российской агрессии, не могут называть себя посредниками. Вы, господа, скорее соучастники творимых Киевом преступлений против населения Донбасса», — заявил он. По мнению постпреда, инициативы, направленные на установление диалога Киева с жителями Донбасса, «вызывают у них нервную реакцию».

Небензя добавил, что некоторые участники нормандского формата, в том числе Германия и Франция, при этом согласны на диалог с движением «Ансар Аллах» (хуситов) в Йемене или с представителями сирийской и венесуэльской оппозиции.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, провозгласивших независимость от Киева после смены центральной власти. Украина обвиняет Россию в оккупации части Донбасса и поддержке сепаратизма. Российская сторона отвергает эти претензии.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Зеленский и послы G7 прибыли в Донбасс
В Госдуме ответили на предложение украинского дипломата отобрать Крым силой
На Украине оценили шансы вернуть Донбасс военным путем