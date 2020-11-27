На Украине оценили шансы вернуть Донбасс военным путем

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Руслан Хомчак оценил шансы вернуть Донбасс в состав страны военным путем. Его слова приводит «Новое время».

По его словам, он не видит «чисто военного решения» в вопросе возвращения Донбасса. По его словам, это невозможно по трем причинам.

В частности, при применении силы Киев нарушит международное гуманитарное право в части военных действий на территории густонаселенных районов. Также украинские военные будут нести серьезные потери. Кроме того, по мнению Хомчака, якобы существует риск вмешательства России.

Генерал также заявил, что жители Донбасса не везде поддерживают украинских военных, поэтому их ждут «выстрелы в спину».

Ранее источники в штабе Операции Объединенных сил (ООС) заподозрили Украину в планах реализовать «нагорно-карабахский сценарий» в отношении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Вооруженные силы (ВС) Украины при этом заподозрили в стягивании военной техники в линии соприкосновения с ДНР и ЛНР.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, провозгласивших независимость от Киева после смены центральной власти. Украина обвиняет Россию в оккупации части Донбасса и поддержке сепаратизма. Российская сторона отвергает эти претензии.