Украину заподозрили в планах повторить «карабахский сценарий» в Донбассе

Украина планирует реализовать «нагорно-карабахский сценарий» в отношении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo российского журналиста Семена Пегова со ссылкой на источники в штабе Операции Объединенных сил (ООС).

В настоящее время военно-политическое руководство Украины готовит военную операцию в Донбассе по сценарию, аналогичному азербайджанскому в отношении непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

Вооруженные силы (ВС) Украины при этом заподозрили в стягивании военной техники в линии соприкосновения с ДНР и ЛНР. «Под Горловкой и Донецком скапливаются танковые и артиллерийские подразделения. Кроме этого, на юге, в Мариуполе, постоянно идет выгрузка воинских эшелонов с бронетехникой и личным составом. В Артемовске также на протяжении 10 дней разгружались эшелоны с танками и артиллерией, по 40 единиц в день», — сообщает WarGonzo.

Уточняется, что Украина планирует задействовать турецкие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2, также ведутся переговоры о закупке партии беспилотников-камикадзе у Израиля.

22 ноября Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала расширение укреплений подразделений ВС Украины под Донецком. По данным ОБСЕ, БПЛА зафиксировал три продления окопов украинских силовиков под Песками. Ранее разведка ДНР сообщила о прибытии в район конфликта диверсионной группы националистического вооруженного формирования «Медведи» из состава «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещена в России).

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, провозгласивших независимость от Киева после смены центральной власти. Украина обвиняет Россию в оккупации части Донбасса и поддержке сепаратизма. Российская сторона отвергает эти претензии.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться



