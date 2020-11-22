Украина продвинулась вперед в Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала расширение укреплений подразделений Украины под Донецком. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

По данным ОБСЕ, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) зафиксировал три продления окопов Вооруженных сил Украины под Песками. «Сеть своих траншей они продлили на 190, 150 и 20 метров», — говорится в сообщении.

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Первые два продления ОБСЕ оценила как укрепление позиций, а 20-метровое продление к линии соприкосновения — как продвижение вперед. Расстояние между двумя сторонами конфликта в этом районе сократилось до 375 метров.

Ранее разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщила о прибытии в район конфликта диверсионной группы националистического вооруженного формирования «Медведи» из состава «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещена в России). Диверсанты, оснащенные снайперскими винтовками Barrett и патронами Lapua Magnum, прибыли в район населенного пункта Лебединское.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта, который продолжался почти пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали операцию против непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти.