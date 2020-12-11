В Госдуме ответили на предложение украинского дипломата отобрать Крым силой

В Госдуме назвали предложение украинского дипломата силой отобрать Крым проявлением сказочного идиотизма. Подобную точку зрения высказал парламентарий от полуострова Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

«Все это проявление сказочного идиотизма. Для подобных персонажей впору на Украине создавать специальные заповедники», — высказался депутат. По его словам, такие украинские деятели дискредитируют своей неадекватностью всю страну, заводя ее в тупик.

Ранее бывший представитель Украины на переговорах по Донбассу, бывший посол страны в Минске Роман Бессмертный призвал к проведению военной операции по захвату Крыма. По его мнению, восстановить контроль над регионом мирным путем Киев мог в первые пять лет. По прошествию этого времени вернуть территорию можно только силовым путем. При этом для начала Киеву необходимо отселить с полуострова всех, «кто лоялен», уточнил он.

В конце ноября первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что Киев пригласит Москву для участия в переговорах по «деоккупации» Крыма. Украина считает Россию «страной номер один», которая должна участвовать в подобных форматах.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали это решение. Украина отказалась признать результаты референдума. В России настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.