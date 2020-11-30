Украина пригласит Россию для участия в переговорах по «деоккупации» Крыма. Дипломаты ищут соответствующую форму приглашения, рассказала «Радио Свобода» первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

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«Однозначно, будем приглашать. Мы это уже объявили. Мы ищем соответствующую форму приглашения. Мы считаем, что это страна номер один, которая должна участвовать в подобных форматах, потому что это страна, которая оккупировала Крым, которая несет полную ответственность за ситуацию в Крыму, в частности относительно защищенного населения, а это 2,5 миллиона граждан Украины», — сказала она.

23 сентября президент Украины Владимир Зеленский представил в ООН концепцию «Крымской платформы» и предложил международному сообществу присоединиться к инициативе. «Это координация международных усилий по защите прав крымчан и деоккупации полуострова», — пояснил он. В настоящее время Украина проводит переговоры на уровне национальных правительств стран-членов Евросоюза об их участии в инициативе.

Проведение саммита «Крымской платформы» запланировано на май 2021 года в Киеве.

Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали это решение. Украина отказалась признать результаты референдума. В России настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.