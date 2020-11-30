Украина пригласит Россию для участия в переговорах по «деоккупации» Крыма. Дипломаты ищут соответствующую форму приглашения, рассказала «Радио Свобода» первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.
«Однозначно, будем приглашать. Мы это уже объявили. Мы ищем соответствующую форму приглашения. Мы считаем, что это страна номер один, которая должна участвовать в подобных форматах, потому что это страна, которая оккупировала Крым, которая несет полную ответственность за ситуацию в Крыму, в частности относительно защищенного населения, а это 2,5 миллиона граждан Украины», — сказала она.
23 сентября президент Украины Владимир Зеленский представил в ООН концепцию «Крымской платформы» и предложил международному сообществу присоединиться к инициативе. «Это координация международных усилий по защите прав крымчан и деоккупации полуострова», — пояснил он. В настоящее время Украина проводит переговоры на уровне национальных правительств стран-членов Евросоюза об их участии в инициативе.
Проведение саммита «Крымской платформы» запланировано на май 2021 года в Киеве.
Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали это решение. Украина отказалась признать результаты референдума. В России настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.