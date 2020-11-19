В офисе Зеленского назвали единственный способ вернуть Крым

Для возвращения Крыма украинская сторона должна сначала «вернуть мозги» людей, заявил бывший губернатор Севастополя, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Сергей Куницын. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, украинские власти должны вернуть сознание населения полуострова. Куницын считает, что создание крымско-татарской автономии в Крыму, если он станет украинским, невозможно. Нужно принять тот факт, что 85 процентов населения полуострова — это не татары, а представители других этносов, отметил он.

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Куницын добавил, что не хочет занимать сторону определенной нации в Крыму, однако переименовывать населенные пункты в угоду крымским татарам не стоит. И среди русских, и среди нерусских в Крыму есть те, кто любит и не любит Украину, уверен он. «И не важно, сколько там империй прокатилось туда-обратно — российских, османских и так далее. Не важно. Сложилось то, что сложилось», — резюмировал Куницын.

В мае министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке стратегии «деоккупации» Крыма. По его словам, Украине предстоит «игра вдолгую», которая подразумевает постоянный контроль за режимами санкционного давления и готовность государственных институтов принять Крым обратно, «когда этот момент наступит».

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. В том же году США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели против России санкции из-за присоединения полуострова. Киев считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают эти обвинения.