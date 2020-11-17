Украина арестовала 44 летавших в Крым российских самолета

На Украине официально арестованы 44 самолета российских авиакомпаний, летавших в Крым. Об этом 17 ноября сообщает УНИАН.

Арест наложен по ходатайству прокуратуры Автономной Республики Крым, входящей в структуру Генпрокуратуры Украины. В надзорном ведомстве заявили, что самолеты нарушили порядок въезда и выезда на полуостров и правила международных полетов. Служба безопасности Украины расследует соответствующие уголовные дела.

В прокуратуре заявили, что Украина с марта 2014 года закрыла воздушное пространство над Крымом. Всего был наложен арест на 109 самолетов российских компаний.

В сентябре стало известно, что суд на Украине арестовал 65 российских самолетов, летавших в Крым.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного референдума, во время которого большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает Крым оккупированным.