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В Крыму рассказали о последствиях ареста российских самолетов для Украины

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Георгий Мурадов
Георгий Мурадов
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов рассказал о последствиях для властей Украины из-за ареста российских самолетов. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что Киев после ареста российских самолетов бездумно провоцирует Москву к аресту многочисленных объектов имущества украинских чиновников и крупного бизнеса. «В том числе в Крыму, коих в республике немало», — подчеркнул он.

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По словам Мурадова, при таком развитии событий и чиновники, и украинские олигархи «отблагодарят по достоинству киевских креативщиков».

17 ноября на Украине официально были арестованы 44 самолета российских авиакомпаний, летавших в Крым. Арест наложен по ходатайству прокуратуры Автономной Республики Крым, входящей в структуру Генпрокуратуры Украины. В надзорном ведомстве заявили, что самолеты нарушили порядок въезда и выезда на полуостров и правила международных полетов. В прокуратуре заявили, что Украина с марта 2014 года закрыла воздушное пространство над Крымом.

Глава полуострова Сергей Аксенов назвал решение прокуратуры «мелкой пакостью» и «жестом бессильной злобы». По его словам, никакого влияния на полеты авиакомпаний России на полуостров арест не окажет.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного референдума, во время которого большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает Крым оккупированным.

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