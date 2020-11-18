Россия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Вирусолог назвал самое необычное свойство коронавируса
Найден способ решить породившую кризис загадку Вселенной
Избившего Харитонова бойца MMA выпустили на свободу
Билл Гейтс сравнил с нудистами отказывающихся носить маски
Разработчик третьей российской вакцины от COVID-19 раскрыл сроки ее выпуска
Зараженный коронавирусом губернатор решил лечиться в частной клинике Москвы
В Кремле рассказали о скучающем по живому общению Путине
В Москве умерли 76 пациентов с коронавирусом 
В московской квартире обнаружили тела двух детей
Новости партнеров
Прослушать новость

Российские политики высмеяли арест Украиной летавших в Крым 44 самолетов

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Pixabay

Российские политики высмеяли решение прокуратуры Украины арестовать 44 российских самолета за полеты в Крым. Об этом пишет РИА Новости.

Так, глава полуострова Сергей Аксенов назвал решение прокуратуры «мелкой пакостью» и «жестом бессильной злобы». По его словам, никакого влияния на полеты авиакомпаний России на полуостров арест не окажет.

Проект
Поколение выживших
Россия пережила лихие 90-е. Как беды сделали россиян сильнее?
Прочитать

При этом депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек отметил, что арест российских самолетов —лишь «отчет о проделанной работе». Он назвал арест виртуальным и напомнил, что аэропорт в Симферополе продолжает работать, а турпоток не иссякает.

17 ноября на Украине официально были арестованы 44 самолета российских авиакомпаний, летавших в Крым. Арест наложен по ходатайству прокуратуры Автономной Республики Крым, входящей в структуру Генпрокуратуры Украины. В надзорном ведомстве заявили, что самолеты нарушили порядок въезда и выезда на полуостров и правила международных полетов. В прокуратуре заявили, что Украина с марта 2014 года закрыла воздушное пространство над Крымом.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного референдума, во время которого большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает Крым оккупированным.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Украина арестовала 44 летавших в Крым российских самолета
На Украине суд арестовал 65 летавших в Крым российских самолетов
Украина решила арестовать заходившие в Крым суда