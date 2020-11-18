Российские политики высмеяли арест Украиной летавших в Крым 44 самолетов

Российские политики высмеяли решение прокуратуры Украины арестовать 44 российских самолета за полеты в Крым. Об этом пишет РИА Новости.

Так, глава полуострова Сергей Аксенов назвал решение прокуратуры «мелкой пакостью» и «жестом бессильной злобы». По его словам, никакого влияния на полеты авиакомпаний России на полуостров арест не окажет.

При этом депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек отметил, что арест российских самолетов —лишь «отчет о проделанной работе». Он назвал арест виртуальным и напомнил, что аэропорт в Симферополе продолжает работать, а турпоток не иссякает.

17 ноября на Украине официально были арестованы 44 самолета российских авиакомпаний, летавших в Крым. Арест наложен по ходатайству прокуратуры Автономной Республики Крым, входящей в структуру Генпрокуратуры Украины. В надзорном ведомстве заявили, что самолеты нарушили порядок въезда и выезда на полуостров и правила международных полетов. В прокуратуре заявили, что Украина с марта 2014 года закрыла воздушное пространство над Крымом.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного референдума, во время которого большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает Крым оккупированным.