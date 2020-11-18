В ООН одобрили антироссийскую резолюцию Украины по Крыму

Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам одобрил антироссийскую резолюцию Украины. По данным документа, Россия дискриминирует жителей полуострова, сообщает РИА Новости.

Так, в резолюции речь идет о временной «оккупации» Крыма, «навязывании» гражданства, а также незаконного проведения выборов и изменения национальной идентичности. Кроме того, в документе незаконным названо установление российской юрисдикции и администрации в регионе.

Соавторами украинского проекта выступили такие страны, как Грузия, Германия, США, Великобритания, Франция и ряд других государств. В поддержку документа высказались 63 страны, 85 воздержались, еще 22 выступили против.

Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин назвал подобные заявление Киева «брехней» и отметил, что голосование в Крыму прошло в рамках международного права. Он также подчеркнул, что регион уже плотно интегрирован в политическое, экономическое и правовое поле России.

Ранее Украина ввела санкции против Никарагуа за открытие консульства в Крыму. Киев обвинила Никарагуа в «откровенно недружественном шаге», который «способствует агрессии Российской Федерации и ее попытке аннексии» Крыма и Севастополя.

Крым вошел в состав РФ после проведенного на полуострове референдума. Украина считает это оккупацией.