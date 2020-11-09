На Украине сочли возвращение Крыма легкой задачей

Вице-премьер Украины и замглавы делегации Киева по Донбассу в Минске Алексей Резников сравнил сложность взятия под контроль Донбасса и возвращения Крыма. Об этом он порассуждал в интервью «Радио Свободе».

По мнению украинского переговорщика, включение полуострова обратно в состав Украины — более легкий вариант, нежели решение вопроса с юго-восточной частью страны. Резников пояснил, что в Крыму не было боевых действий и «меньше крови пролито».

Он подчеркнул, что «замещение [россиянами] населения в Крыму после аннексии» является задачей, требующей решения. «Легко все не бывает. Мы с вами живем сегодня в мире, когда классические войны уже не ведутся, а ведутся гибридные войны. Поэтому ответом и защитой от гибридной агрессии должны быть гибридные ходы», — добавил переговорщик.

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2 ноября Резников сравнил Донбасс с опухолью, отметив, что эти территории в том числе «больны ментально». По его словам, для Киева есть два сценария взаимодействия с регионом: это вариант «полной ампутации» или «лечение». Сам он отметил, что выступает за вариант «терапии» региона. Позднее вице-премьер пояснил, что речь шла об экологической и экономической обстановке в Донбассе, а не о его жителях.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Военный конфликт в Донбассе вспыхнул в том же году, когда часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость после смены центральной власти на Украине. Киев попытался вернуть мятежный регион силой. Украина обвиняет Россию в оккупации неподконтрольных территорий. Москва отвергает претензии.