Украина ввела санкции против Никарагуа за открытие консульства в Крыму, сообщается на сайте украинского МИД.

«Украинская сторона начала процесс применения санкционных мер в соответствии с законодательством», — сказано в заявлении ведомства.

Киев выразил протест в связи с визитом на полуостров посла Никарагуа в России для вручения консульского патента. Такие действия нарушают международное право и несколько резолюций ООН, подчеркивает МИД.

Украина обвинила Никарагуа в «откровенно недружественном шаге», который «способствует агрессии Российской Федерации и ее попытке аннексии» Крыма и Севастополя.

О том, что Киев планирует ввести санкции против Никарагуа, сообщалось ранее 10 ноября.

Вице-премьер Крыма Георгий Мурадов заявил, что на полуострове откроется первое с 2014 года почетное консульство иностранного государства — Никарагуа. Это страна признала Крым частью России шесть лет назад.

Крым вошел в состав РФ после проведенного на полуострове референдума. Украина считает это оккупацией.