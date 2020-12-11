Генпрокуратура Украины прекратила преследовать двух экс-украинских судей в Крыму

Генпрокуратура Украины приостановила ряд уголовных дел, касающихся бывших судей, работавших в Крыму и перешедших на сторону РФ в 2014 году, сообщает украинское информагентство ForUm.

Решением ведомства приостановлены уголовные дела бывшего председателя Хозяйственного суда Крыма Сергея Лазарева (после перехода на сторону РФ работает председателем 21-го апелляционного арбитражного суда Севастополя) и судьи Севастопольского апелляционного хозяйственного суда Олега Латынина (после перехода на сторону РФ возглавил Арбитражный суд Республики Крым).

Ранее сетевые издания Voenkor.info и Сегодня.ру сообщали о захвате боевиками ДНР во время боев за Иловайск архивных документов СБУ, в которых Сергей Лазарев значился как тайный агент спецслужбы, использующий псевдоним «Сергеев». В тех же документах обнаружили учетные карточки Олега Латынина и его брата Юрия. Эти публикации в СМИ не помешали Лазареву и братьям Латыниным встроиться в судебную систему РФ и занять в ней высокие посты.

Вместе с тем на 14 декабря назначено заседание Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации, которая должна рассмотреть заявления Олега Латынина и Сергея Лазарева, претендующих на должность председателя 21-го арбитражного апелляционного суда в Севастополе (по конкурсу, объявленному в «Российской газете» от 23 июня 2020 года номер 135).

Как пишет ForUm, несмотря на то, что в июне 2015 года ГПУ открыла уголовное производство в отношении 276 судей из Крыма, обвиненных в госизмене по части 1 статьи 111 УК Украины, Олегу Латынину и его брату Юрию (судьям Верховного суда Республики Крым) до 2017 года удавалось числиться в судебной системе Украины и пользоваться всеми положенными статусу привилегиями. В дальнейшем Латынин был выведен из-под уголовного преследования и уволен из судебной системы Украины с формулировкой «за нарушение судейской этики».