ФСБ задержала судью при получении «гонорара» за мягкий приговор

Сотрудники ФСБ задержали при получении «гонорара» за мягкий приговор судью из Красноярска Сергея Тупеко. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Председателем СКР Александром Бастрыкиным возбуждено уголовное дело в отношении служителя Фемиды после согласия квалификационной коллегии судей Красноярского края.

По версии следствия, 8 февраля 2019 года судья Тупеко получил 1,2 миллиона рублей от брата подсудимого. За денежное вознаграждение он обещал назначить более мягкое наказание обвиняемому в покушении на незаконный оборот наркотиков, а также посодействовать в его отправке для дальнейшего отбывания наказания в Кыргызскую республику, гражданином которой он является.

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