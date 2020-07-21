Российский судья Тэрри предложил коллеге подзаработать и сел с ним на семь лет

Суд вынес приговор судье Арбитражного суда Алтайского края Владиславу Колесникову за получение взятки в 800 тысяч рублей за признание незаконным решения налоговой службы о взыскании с агрохолдинга 41 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Он осужден на семь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также его оштрафовали на восемь миллионов рублей. Колесников полностью признал свою вину, также как и посредники, через которых он получил деньги. В их роли выступили его коллега по судейскому корпусу Руслан Тэрри и юрист компании-должника Алексей Долгов. По данным следствия, именно Тэрри предложил Колесникову подзаработать на деле, которое было в его производстве.

Юрист, получивший за свое посредничество 1,5 миллиона рублей, был приговорен судом к условному наказанию сроком четыре года с выплатой штрафа в 75 миллионов рублей. Он заключил сделку со следствием и его судили в особом порядке, отмечает издание Legal.Report. Судью Тэрри осудили на семь лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 30 миллионов рублей.

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