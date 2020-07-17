На российского судью завели дело из-за прудов с рыбой

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против судьи Темрюкского районного суда Краснодарского края, подозреваемого в вынесении незаконного решения о праве собственности на пруды с рыбой за взятку. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба ведомства.

Основанием для расследования стали материалы ФСБ. По версии следствия, в 2011 году судья за взятку в два миллиона рублей от знакомого вынес решение в его пользу. Речь шла о признании за ним права собственности на 67 объектов, ранее принадлежавших ликвидированному рыболовному хозяйству. Среди них комплекс прудов с постройками и обводными каналами в Темрюкском районе. Судья воспользовался для вынесения своего решения подложным договором купли-продажи, зная, что в 2009 году арбитражный суд отказал компании его знакомого в регистрации права собственности на эти объекты недвижимости.

Получив часть взятки на сумму 500 тысяч рублей, судья лично сдал в канцелярию суда иск и принял гражданское дело в свое производство. Впоследствии он снизил сумму взятки до одного миллиона рублей.

В настоящее время его незаконное решение отменено вышестоящей судебной инстанцией.

В ноябре 2019 года по просьбе Бастрыкина Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Темрюкского суда Павла Грачева, уточняет издание «Право.ру». Он был наделен указом президента от 4 сентября 2000 года бессрочными полномочиями. Тогда же Грачев возглавил Темрюкский районный суд.