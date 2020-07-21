Судебный пристав сел из за неоплаченных штрафов российской компании

Бабушкинский районный суд приговорил к пяти годам колонии строгого режима судебного пристава-исполнителя Владимира Бутырина, признанного виновным в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает Московский городской суд.

Как установил суд, осужденный, являясь сотрудником районного отделения судебных приставов, возбудил в отношении российской компании исполнительное производство. Позже он предложил ее руководителю не оплачивать штрафы, а передать ему взятку в размере 400 тысяч рублей. Пристав обещал за деньги уничтожить составленные протоколы об административных правонарушениях и не направлять их в суд.

Генеральный директор передал часть незаконного вознаграждения в размере 50 тысяч рублей, но пристав выразил недовольство тем, что бизнесмен не может передать все сразу и потребовал ускориться с решением вопроса. После этого предприниматель обратился в правоохранительные органы и передача оставшейся суммы проходила уже под контролем оперативников.

В результате подозреваемый был задержан с поличным. Осужденный признал свою вину и полностью раскаялся в содеянном. Помимо срока в пять лет, пристав должен был выплатить штраф в размере пятикратной суммы взятки в два миллиона рублей, но апелляционным определением Московского городского суда штраф был исключен из приговора.

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