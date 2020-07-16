Сотрудники СИЗО «Матросская тишина» арестованы за взятку и вымогательство

В Москве сотрудники СИЗО «Матросская тишина» стали фигурантами уголовного дела по статьям получение взятки в особо крупном размере, вымогательство и превышение должностных полномочий. Об этом в четверг, 16 июля, «Ленте.ру» сообщила представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

В ходе проверки прокуратурой Москвы было установлено, что двое сотрудников СИЗО систематически получали взятки от арестованных за создание VIP-условий: им передавали сим-карты, телефоны, алкогольные напитки и другие запрещенные предметы.

Деньги они получали через расчетные счета заключенных. Сумма взяток, полученных с января по июнь 2019 года, составила более пяти миллионов рублей.

Кроме того, как уточнила представитель столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова, один из фигурантов в январе 2019 года потребовал от арестованного перевести ему 500 тысяч рублей, угрожая ухудшением условий содержания.

Ранее сообщалось, что в Коврове Владимирской области задержали 32-летнего подполковника — начальника оперативного отдела исправительной колонии №6 (ИК-6) по обвинению в получении взятки от заключенных. По версии следствия, в мае 2019 года и марте 2020 года двое заключенных передали ему 200 тысяч рублей.

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