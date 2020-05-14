Подполковник ФСИН попался на создании VIP-условий для заключенных

В Коврове Владимирской области задержали 32-летнего подполковника — начальника оперативного отдела исправительной колонии №6 (ИК-6) по обвинению в получении взятки от заключенных. Об этом в четверг, 14 мая, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Ирина Минина.
Офицер попался после получения денег. По версии следствия, в мае 2019 года и марте 2020 года двое заключенных передали ему 200 тысяч рублей. За это подполковник обещал создать им VIP-условия в колонии.
Возбуждено уголовное дело статье 290 УК РФ («Получение взятки»).
12 мая сообщалось, что в Иркутске из-за халатности инспектора ФСИН российский заключенный провел в тюрьме лишние полгода. Суд освободил осужденного от наказания в связи с тяжелой болезнью, однако инспектор свои обязанности своевременно не выполнила.