Тюремщики пригрозили лишить вора Шакро Молодого деликатесов и тренажеров на зоне

Лидера преступного мира России, вора в законе Захария Калашова, известного в криминальных кругах, как Шакро Молодой, пригрозили оставить в колонии, где он отбывает наказание, без деликатесов из ресторанов и тренажерного зала, «как в Олимпийской деревне». Об этом сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

По данным ИА, в настоящее время Калашов отбывает десятилетний срок за вымогательство в исправительной колонии №2 (ИК-2) в поселке Двубратский (Усть-Лабинский район Краснодарского края). На днях к нему приехали сотрудники центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.

Как утверждает «Прайм Крайм», Шакро был поставлен ультиматум во что бы то ни стало подтвердить своей властью воровские полномочия Звиада Озманова (Звиад Тбилисский) — в противном случае «нет никакого смысла держать Шакро в Краснодарском крае в комфортных условиях, где у него еда из ресторанов и тренажерный зал, как в Олимпийской деревне».

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Почти сразу после этого разговора в поддержку Озманова выступил один из сторонников Шакро, вор в законе Камо Сафарян (Камо Горьковский).

Ранее сообщалось, что чеченский вор в законе Азиз Батукаев (Азиз) призвал осужденных исправительной колонии №2 (ИК-2) в городе Салават (Башкирия) зарезать Звиада Озманова. Возмущенный Батукаев сделал это после визита силовиков, которые рекомендовали ему не вмешиваться в конфликт вокруг Озманова.

6 мая сообщалось, что осужденные салаватской ИК-2 не признали воровской титул 36-летнего Озманова.

По данным «Прайм Крайм», указание не признавать Озманова вором в законе положенец (представитель криминальных авторитетов) ИК-2 получил от Эдуарда Асатряна (Эдик Осетрина) и целого ряда воров, входящих в его окружение. По мнению Асатряна и его сторонников, Озманов тесно сотрудничал с администрацией всех мест лишения свободы, в которых оказывался, и выполнял все директивы тюремщиков.

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