Авторитеты обвинили вора в законе Звиада Тбилисского в работе на тюремщиков

Осужденные исправительной колонии №2 (ИК-2) в городе Салават (Башкирия) не признали воровской титул 36-летнего Звиада Озманова, известного в криминальных кругах как Звиад Тбилисский. Об этом сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

По данным агентства, указание не признавать Озманова вором в законе «положенец» (представитель криминальных авторитетов) ИК-2 получил от Эдуарда Асатряна (Эдик Осетрина) и целого ряда воров, входящих в его окружение. По мнению Асатряна и его сторонников, Озманов тесно сотрудничал с администрацией всех мест лишения свободы, в которых оказывался, и выполнял все директивы тюремщиков.

Между тем, отмечает источник агентства, аналогичные претензии можно предъявить всем обвинителям Озманова, а настоящей подоплекой нападок на него является давнее противостояние с Асатряном.

30 апреля сообщалось, что в казино «Венеция» в Орше (Белоруссия) произошла драка, переросшая в поножовщину; в ней приняли участие 46-летний вор в законе Олег Герасимович (Муму, или Слуцкий) и оршанский авторитет Доморосов по кличке Морозик.

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