Вор в законе Муму и авторитет Морозик устроили поножовщину в казино

В казино «Венеция» в Орше (Белоруссия) произошла драка, переросшая в поножовщину: в ней приняли участие 46-летний вор в законе Олег Герасимович, известный в криминальных кругах как Муму или Слуцкий, и оршанский авторитет Доморосов по кличке Морозик. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщает агентство «Прайм Крайм».

Доморосов является сторонником вора в законе Александра Кушнерова (Кушнер Гомельский), который считается главным криминальным авторитетом Белоруссии. По данным агентства, Доморосов может быть причастен к избиению авторитета Юрия Островского (Островок) — старого знакомого Олега Герасимовича, и он решил отомстить за избиение товарища.

На Доморосова в казино «Венеция» напали около 22:00. Помимо Герасимовича, в нападении участвовал начальник его охраны Александр Позняк, Юрий Островский и ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов житель белорусского поселка Глуск. В результате конфликта Доморосов получил множественные ножевые ранения, но выжил.

Как отмечает агентство, несмотря на то, что все участники конфликта установлены, уголовное дело до сих пор не возбуждено.

Ранее 30 апреля сообщалось, что вор в законе Вахтанг Пачуля (Наник) был приговорен в Абхазии к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.

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