Приговоренного к смерти вора в законе Наника наказали за полграмма марихуаны

В Абхазии вор в законе Вахтанг Пачуля, известный в криминальных кругах как Наник, был приговорен к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Об этом сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

Наник был задержан в феврале сотрудниками ГАИ «Мачара». У него изъяли пистолет Макарова, гранату РГД-5 и 0,465 грамма марихуаны. Его признали виновным в незаконном хранении оружия и наркотиков.

Ранее, 14 апреля, сообщалось, что Пачуля получил смертный приговор от лидера воровского мира Абхазии Рауля Барцбы (Пызы). Пыза призвал арестантов в СИЗО казнить его и еще одного вора в законе — Тенгиза Лакербая (Тенгуляш Сухумский). Поводом для расправы стала их причастность к убийству ближайших двух сподвижников Пызы. Они были расстреляны в кафе на набережной Сухуми в ноябре 2019 года.

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