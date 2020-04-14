Главный авторитет Абхазии призвал арестантов в СИЗО казнить двоих воров в законе

Негласный лидер воровского мира Абхазии, 53-летний вор в законе Рауль Барцба, известный в криминальных кругах как Пыза, призвал арестантов в СИЗО казнить двоих воров в законе — Тенгиза Лакербая (Тенгуляш Сухумский) и Вахтанга Пачулию (Наник) за причастность к двойному убийству. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

По данным ИА, Барцба назвал Лакербая и Пачулию убийцами двоих воров в законе, 38-летнего Астамура Шамбы (Астик) и его ровесника Алхаса Авидзбы (Хасик). Как отметил источник агентства, мнение Барцбы разделил другой абхазский вор в законе — Станислав Цишба (Пака). Он находился рядом, когда Барцба говорил по телефону со смотрящими СИЗО.

В феврале и марте Пачулия и Лакербай были задержаны сотрудниками полиции за хранение оружия и боеприпасов. В настоящее время они содержатся в СИЗО Службы государственной безопасности (СГБ) Республики Абхазия отдельно от других заключенных во избежание расправы над ними.

Между тем влиятельные сторонники Лакербая за пределами Абхазии заявляют о том, что все претензии Барцбы беспочвенны, пока тот не предъявит доказательства вины авторитетов на воровской сходке. В противном случае Барцбе грозят лишением воровского титула, но он на данный момент никак не отреагировал на эти угрозы.

Авторитеты Астамур Шамба и Алхас Авидзба были убиты 22 ноября 2019 года. Около 14:40 по местному времени группа неизвестных — как минимум четверо человек в масках — подъехали на машине к ресторану на проспекте Леона в Сухуме и открыли огонь из автоматов по посетителям заведения. В результате стрельбы воры в законе погибли, а ранения получил мужчина, сидевший с ними за столиком, и официантка, которая их обслуживала. Позже она скончалась в больнице.

Погибшие воры в законе Шамба и Авидзба были ближайшими сторонниками Рауля Барцбы. За те шесть лет, что Шамба и Авидзба являются обладателями титулов воров в законе, они под руководством Пызы вступили в конфликт сразу с несколькими криминальными авторитетами. Среди них был и Тенгиз Лакербая из сухумского воровского клана под руководством Мераба Джангвеладзе (Мераб Сухумский).

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