Назван подозреваемый в расстреле воров в законе Астика и Хасика в Абхазии

МВД Абхазии объявило в розыск подозреваемого по уголовному делу о расстреле троих человек на набережной у ресторана «Сан-Ремо». Об этом сообщило издание «ПраймКрайм».

МВД в рубрике «Внимание розыск» опубликовало фотографию подозреваемого и назвало его имя. Правоохранители устанавливают местонахождение жителя Сухуми Эрика Чкадуа 1979 года рождения. О нем известно, что он уроженец города Ткуарчал.

22 ноября примерно в 14:40 по местному времени группа неизвестных в количестве не менее четырех лиц в масках подъехали на машине к ресторану на проспекте Леона и открыли огонь из автоматов по посетителям заведения. Погибли два вора в законе: 38-летний Астамур Шамба, известный в криминальных кругах как Астик, и его ровесник Алхас Авидзба (Хасик). Также ранения получил мужчина, сидевший с ними за столиком, и официантка, которая их обслуживала. Она скончалась в больнице.

Астик и Хасик были ближайшими сторонниками 53-летнего вора в законе Рауля Барцбы (Пыза). За те шесть лет, что Шамба и Авидзба являются обладателями титулов воров в законе, они под руководством Пызы вступили в конфликт сразу с несколькими криминальными авторитетами. Среди них воры в законе Алхас Агрба (Алхас Гудаутский) и Тенгиз Лакербая (Тенгуляш Сухумский), относящиеся к клану Мераба Джангвеладзе (Мераб Сухумский), а также Николай Дгебуадзе (Ника Гагринский) из клана Надира Салифова (Гули) — главного вора Азербайджана. Последними из тех, с кем в конфликт вступили Шамба и Авидзба, являются воры в законе из сухумского воровского клана — Темур Гвасалия (Маколя) и Темур Ахуба (Динрид).

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