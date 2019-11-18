Убийство чемпиона по тайскому боксу связали с вором в законе Андо Хромым

Бывшего тайского боксера Ашота Боляна застрелили в Москве в отместку за организацию убийства вора в законе Андраника Арутюняна. Об этом сообщила газета «Жоговурд».

По данным издания, авторитет был убит во дворе дома в Ереване 3 июля поздним вечером. В ходе расследования следователи установили, что к преступлению причастен Болян, который задолжал казино 300-350 тысяч долларов. Его владельцы не смогли добиться от боксера выплаты долга и обратились за помощью к вору в законе. Авторитет решил проблему и получил деньги от Боляна, а тот заказал его убийство.

По данным издания «ПраймКрайм», Арутюнян был известен в криминальных кругах как Андо Хромой или Андик Массивский. Он был убит четырьмя выстрелами: в голову, два — в плечо, и один — в спину. Киллер открыл огонь, когда авторитет сидел в дворовой беседке в компании нескольких мужчин. Следственный комитет Армении считает преступление заказным. В убийстве подозревается 32-летний житель Грозного.

13 ноября Боляна убили рядом с собственным автомобилем Infiniti у дома на Нахимовском проспекте в Москве. Тело обнаружил местный житель, парковавший машину. Стрелявший использовал глушитель. Жители дома, рядом с которым было обнаружено тело, выстрелов не слышали.

Болян известен участием в любительских и профессиональных боях по тайскому боксу. Он трижды становился чемпионом мира среди любителей по версии WPKA. Кроме того, он выигрывал Кубок Азии по тайскому боксу по версии IPMTF.

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