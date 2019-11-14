Появились подробности убийства в Москве чемпиона по тайскому боксу

Появились подробности убийства бывшего тайского боксера Ашота Боляна. Их приводит «Комсомольская правда».

Следствие полагает, что стрелявший в 40-летнего Боляна использовал глушитель. Жители дома, рядом с которым было обнаружено тело, выстрелов не слышали.

По словам адвоката Карена Нерсиняна, убийство было заказным. Юрист обратил внимание на профессиональный подход стрелявшего в Боляна неизвестного. «Он произвел всего один точный выстрел. Расследовать такие уголовные дела всегда непросто», — считает Нерсинян.

По его мнению, оперативникам следует искать подозреваемых среди тех, кому было выгодно устранить бывшего спортсмена. Он также назвал убийство возвращением 1990-х.

13 ноября Боляна убили рядом с собственным автомобилем Infiniti у дома на Нахимовском проспекте. Тело обнаружил местный житель, парковавший машину.

Болян известен участием в любительских и профессиональных боях по тайскому боксу. Он трижды становился чемпионом мира среди любителей по версии WPKA. Кроме того, он выигрывал Кубок Азии по тайскому боксу по версии IPMTF.

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