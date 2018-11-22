Россиянина осудили за убийство чемпиона мира по кикбоксингу

В Якутии суд приговорил убийцу трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу Иннокентия Макарова к девяти годам колонии строгого режима. Об этом в четверг, 22 ноября, сообщила РИА Новости пресс-секретарь городского суда Варвара Слепцова.

Тело Макарова нашли в лесу в ноябре прошлого года, обвинение в убийство было предъявлено 36-летнему жителю села Ой Хангаласского района Якутии Владиславу Степанову. Вместе с ним задержали его 51-летнего родственника, помогавшего прятать тело убитого. В отношении него возбудили дело об укрывательстве преступления.

Первого отправили в колонию строгого режима, второй отделался штрафом в размере 180 тысяч рублей.

Как установил суд, Степанов убил Макарова во время конфликта в бане, где они вместе употребляли спиртное. Он несколько раз ударил бывшего спортсмена ножом, затем попросил дядю помочь спрятать тело, убитого вывезли и закопали в снегу.

В последние годы жизни Макаров был председателем местного садового некоммерческого товарищества «Сатал». У мужчины осталось семеро детей.

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