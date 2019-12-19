Ветеранов грузино-абхазской войны связали с убийствами воров в законе

Заказчиками убийства в Сухуме (Абхазия) воров в законе Астамура Шамбы, известного в криминальных кругах как Астик, и его ровесника Алхаса Авидзбы (Хасик) могут быть члены сообщества ветеранов грузино-абхазской войны «Абхазский двор». Об этом сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

По данным издания, «Абхазский двор» связывают с целым рядом преступлений в отношении криминальных авторитетов. В частности, речь идет об убийстве Гии Морохии (Бутхуз) в 2007 году, Астамура Гулии (Астик Сухумский) в 2013 году, а также покушении на Мурмана Лемонджаву (Мурман) в 2009 году.

Материалы по теме Непрощенный Главный враг криминальных королей России вернул себе титул вора. Преступный мир ждут перемены

Кроме того, 29 августа покушение было совершено на 53-летнего Рауля Барцбу (Пыза) — босса Астика и Хасика, убитых позже. Range Rover Барцбы обстреляли из гранатомета в городе Гудаута (Абхазия). Как отмечает «Прайм Крайм», члены «Абхазского двора» также вытеснили из страны самого старого из обитавших там воров в законе — 74-летнего Бориса Апакию (Апакела).

11 декабря сообщалось, что МВД Абхазии объявило в розыск подозреваемого по уголовному делу о расстреле троих человек на набережной у ресторана «Сан-Ремо». В результате покушения погибли воры в законе Астик и Хасик. За те шесть лет, что погибшие являлись обладателями титулов воров в законе, они под руководством Пызы вступили в конфликт сразу с несколькими криминальными авторитетами.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru



